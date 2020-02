FHC diz que Bolsonaro não se comporta como presidente

O posto de liderança está vago no Brasil, diz o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em entrevista à Folha de S.Paulo, FHC condena a atitude de Jair Bolsonaro, que insultou a repórter Patrícia Campos Mello, e diz que ele não se comporta como presidente edit

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso analisa em entrevista à Folha de São Paulo o quadro político do país e combate a polarização, que, segundo ele, ameaça a democracia.

O ex-presidente destaca o papel de figuras do centro, como os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de São Paulo, João Doria, e o apresentador da TV Globo, Luciano Huck, seu pupilo, a quem dá conselhos. Diz que Huck precisa "se transformar num líder político".

E derramou elogios aos presidentes das duas casas legislativas - Rodrigo Maia, da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado.

Leia a íntegra da entrevista a Igor Gielow na Folha de S.Paulo