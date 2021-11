Fiasco das prévias mostra PSDB em frangalhos

Os tucanos não conseguiram fazer as prévias para a escolha de seu candidato à Presidência por causa de sua crise interna. O cenário político mostra também que a terceira via continua sem rumo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O fiasco das prévias presidenciais tucanas, interrompidas neste domingo (21), foi visto como retrato de um partido em frangalhos, segundo avaliam dirigentes do próprio PSDB e também de outras legendas.

O destino do PSDB com João Doria (SP) ou Eduardo Leite (RS) afeta grande parte do espectro da centro-direita e da direita, passando por PL (que poderá ter Jair Bolsonaro), União Brasil e Podemos (de Sergio Moro), informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Esses partidos têm divisões internas sobre qual dos dois devem apoiar e a respeito dos efeitos da vitória de Leite ou de Doria sobre suas campanhas em 2022 e também sobre a chance de uma terceira via.

PUBLICIDADE

Antes das prévias, as campanhas de Doria e Leite anunciavam gestos de união para depois da divulgação do resultado, em tentativa de projetar uma imagem harmônica. Mas o que se viu foi o aumento da divisão depois do fiasco das prévias. Os tucanos não concordaram sequer que os três candidatos falassem ao público juntos depois do fracasso das prévias.

Os três candidatos das prévias tucanas agora não se entendem sobre quando realizá-la.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE