Fiéis de paróquia no RJ denunciam ameaças de bolsonaristas e invasão para montar palanque para Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Fiéis da Paróquia Nossa Senhora do Desterro, em Campo Grande, Rio de Janeiro, divulgaram, nesta quinta-feira (27), uma carta aberta em que denunciam ameaças de apoiadores da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a Igreja Matriz. No texto, entre outros pontos, eles destacam: “Igreja não é palanque!”. As informações são do portal Metrópoles.

Direcionada aos juízes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a “todas as pessoas de bom coração”, os fiéis da paróquia relatam que, desde o último dia 22/10, os eleitores tentam “invadir o espaço da igreja, no intuito de montar base para um comício eleitoral”. O evento foi realizado nesta quinta (27/10).

Segundo o texto, no último final de semana, uma comitiva de cerca de dez pessoas foi à paróquia em uma tentativa de, “a todo custo falar com o padre, que não estava em horário de atendimento”. A conversa seria para montar uma base de apoio ao evento no local. Pedido, esse, negado.

Os fiéis contam que os atos ameaçadores começaram após a negativa. Na quarta (25/10), as grades e as árvores da Praça Dom João Esberard, local à frente da igreja que estaria sendo ocupado pelos apoiadores, foram derrubadas. A derrubada das grades será apurada por autoridades policiais.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.