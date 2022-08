Fila da fome em Cuiabá recebeu ossos de ‘qualidade’, diz governador de Mato Grosso

Apoie o 247

Carta Capital - Pré-candidato à reeleição ao governo de Mato Grosso, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Mendes (União Brasil) acusou a imprensa de ter agido com “desvirtuação” ao noticiar a formação de filas para receber doações de ossos de um açougue em Cuiabá. Em uma conversa com jornalistas realizada em 7 de julho na capital, o governador afirmou que o açougue distribuiu ossos de “qualidade” aos moradores.

“Gente, com todo o respeito aos senhores da imprensa. Isso foi e é uma grande desvirtuação da verdade e da realidade. Eu vou explicar o porquê. Porque o mesmo ossinho que quele açougue lá… Ele dá aquilo, faz a doação do chamado ossinho… A gente fala ossinho, pelo amor de Deus. Vou até convidar, se vocês quiserem, para a gente ir lá ver qual que é a qualidade desse ossinho.”

A declaração se deu após questionamento de CartaCapital sobre dados divulgados por veículos de imprensa que apontaram índices preocupantes de extrema pobreza e de alta nos preços dos alimentos no estado, o principal para o agronegócio no Brasil.

