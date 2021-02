Filha de Olavo de Carvalho diz que ele é hipocondríaco e que vai tomar vacina

247 - A filha de Olavo de Carvalho acredita que o pai, guru do bolsonarismo, apesar de ser negacionista em relação à pandemia, “com certeza” vai tomar a vacina contra a Covid-19. Em postagens nas redes sociais, Heloísa de Carvalho Martin contou que seu pai não vacinou nem ela nem seus irmãos com as doses recomendadas para a infância. Com isso, ela foi infectada com sarampo já adulta, o que lhe deu complicações de saúde.

Heloísa diz ainda que seu pai é hipocondríaco. “Quando eu tive catapora ele ficou apavorado de medo de pegar, imagina o medo que ele tem de pegar Covid”, afirmou. “Podem apostar que ele vai tomar a vacina”, escreveu. “Ele é negacionista para ferrar os outros, um monstro perverso”, acrescentou, em publicação nesta segunda-feira (15)

Confira:

Podem apostar que ele vai tomar a vacina, ele é hipocondríaco, quando eu tive catapora ele ficou apavorado de medo de pegar, imagina o medo que ele tem de pegar covid. Ele negacionista para ferrar os outros, um monstro perverso. https://t.co/o1u8jdmDWN — Heloisa de Carvalho Martin Arribas (@Carvalho_A_Helo) February 15, 2021

