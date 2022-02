Filha de Olavo de Carvalho diz que pai teve as "mãos sujas de sangue"

Apoie o 247

Metrópoles - Filha primogênita de Olavo de Carvalho, que morreu no final de janeiro, Heloisa de Carvalho usou as redes sociais para se defender de ataques de seguidores do pai, a quem ela chamou de “crias maléficas”.

Heloisa disse não ter culpa de ser filha de “um dos maiores negacionistas do Brasil” e apontou que o pai morreu com “mãos sujas de sangue” pela vítimas da pandemia no país.

“Confissão pública: eu durmo e acordo todos os dias com a minha consciência tranquila. Não tenho culpa de ser filha de um dos maiores negacionistas do Brasil, nem me sinto culpada. Azar o dele de ter posto no mundo uma filha que tem coragem, dignidade e caráter de combater ele é suas crias maléficas”, escreveu.

