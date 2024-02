Filha e genro de família 'agro' que fez fortuna com plantação de maconha na Bahia são presos pela PF

Larissa, juntamente do marido Paulo Victor Lima, estaria envolvida na lavagem de dinheiro proveniente do crime. edit

247 - A filha e o genro de Rener Umbuzeiro, empresário do agro e chefe de uma família que teria feito fortuna com plantações de maconha na Bahia, foram presos na Operação Kariri, deflagrada pela Polícia Federal, nesta quarta-feira, que contou com cenas de violência: Umbuzeiro morreu durante o cumprimento de um mandado de prisão em seu nome após resistir e entrar em confronto com os policiais. Já o casal Larissa e Paulo Victor Lima, que ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais, foram presos em São Paulo e Feira de Santana (BA), respectivamente.

Filha de Umbuzeiro, Larissa Lima é médica e uma das responsáveis pela operacionalização financeira do esquema, segundo apurado pela reportagem do jornal O Globo. Ela, juntamente do marido Paulo Victor Lima, estaria envolvida na lavagem de dinheiro proveniente do crime.

Rener Umbuzeiro é dono da empresa Umbuzeiro Agropecuária, com sede no município de América Dourada, um dos locais onde a operação da PF desta quarta-feira aconteceu. Segundo o cadastro da empresa, ela dedica-se ao plantio de milho, algodão, abacaxi, alho, batata-inglesa, cebola, feijão, além da criação de bovinos para corte e produção de leite, informou a Receita.

