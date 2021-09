Filhos de Bolsonaro e extremistas do governo atropelaram Itamaraty na ONU

Jamil Chade destaca em sua coluna o fracasso do plano de um grupo de diplomatas para fazer com que Bolsonaro pronunciasse um discurso moderado na Assembleia Geral das Nações Unidas edit

247 - O grupo do Itamaraty que tentou imprimir um tom moderado no discurso de Jair Bolsonaro na ONU foi atropelado por aliados mais próximos do titular do Palácio do Planalto, por seus filhos e pela ala mais extremista do governo.

É o que relata o jornalista Jamil Chade em sua coluna no UOL. "Na terça-feira, o brasileiro abriu a Assembleia-Geral das Nações Unidas e, para a surpresa de delegações estrangeiras e mesmo para atores dentro do país, o discurso mostrou um presidente radical em seu posicionamento sobre temas como a pandemia, além da recuperação de uma clara linha ideológica e ultraconservadora", escreve o jornalista.

"Diplomatas envolvidos no processo de elaboração do discurso apontaram que, nas primeiras versões do texto desenhado pelo Itamaraty, o tom era diferente. A ênfase estava no multilateralismo, gestos de solidariedade, doação de vacinas e até recuperação de alianças".

Mas o que prevaleceu foram mentiras e ideias de extrema direita.

