Filhos de Bolsonaro querem que o pai dê novo cargo a Santini, demitido por uso de avião da FAB

247 - A demissão do ex-secretário executivo da Casa Civil, José Vicente Santini, não agradou os filhos de Jair Bolsonaro que fizeram apelo para que o funcionário assuma um outro cargo dentro da Casa Civil. A informação é do jornal O Globo.

Santini foi demitido depois de usar uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para viajar para Davos e Índia, considerado por Bolsonaro considerou “inadmissível” o uso da aeronave em um voo para três servidores.

Reportagem do O Globo destaca que Santini estudou em colégio militar e conviveu com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e com o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) por ser filho de general do Exército. No governo desde janeiro, Santini participava de churrascos e festas com a família do presidente e fazia questão de divulgá-las em suas redes sociais.