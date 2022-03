Filiação de Queiroz ao PTB causa racha e deputados ameaçam debandada

Apoie o 247

247 - A iminente filiação de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ao PTB causou um racha na legenda. Deputados ameaçam deixar a sigla.

A filiação de Queiroz estava prevista para sábado (26), mas não ocorreu pela posição contrária de dirigentes do PTB ao ingresso do ex-assessor.

Os que são contra a chegada de Queiroz, como o diretório estadual do Rio de Janeiro, o presidente nacional do PTB, Marcos Vinicius, e o vice-presidente da região sudeste, Octávio Fakhoury, argumentam que a entrada do Queiroz só traria desgastes, já que em seu 'currículo' consta um possível esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro.

Eles dizem que Queiroz deveria se filiar a um partido próximo à família Bolsonaro.

