Filósofo inglês homenageado por Bolsonaro é autor de artigo homofóbico

247 - O filósofo conservador inglês Roger Vernon Scruton é autor de um artigo homofóbico, publicado em 2007 no jornal The Telegraph, em que se diz contra a adoção de crianças por casais homossexuais e diz que o homossexualismo “não é normal”. Ele foi homenageado por Jair Bolsonaro no Twitter, que publicou mensagem de pesar em razão de sua morte.

“No geral, aceitamos que leis contra a discriminação possam ser necessárias, a fim de proteger aqueles que sofreram no passado de preconceitos hostis. De vez em quando, porém, acordamos com o fato de que, embora a homossexualidade tenha sido normalizada, isso não é normal”, diz Scruton.

De acordo com o filósofo, o que antes era considerado um “vício intolerável”, agora é visto como uma “orientação”. “Essa mudança radical começou com a descriminalização da conduta homossexual e com uma crescente disposição não apenas para tolerar a homossexualidade em particular, mas para falar sobre isso em público”, afirma.

Scruton se dizia contra o casamento gay e a adoção de crianças por casais homossexuais por estar em desacordo com a “perspectiva cristã”.

“Essa verdade é reconhecida por todas as grandes religiões e é endossada na visão cristã do casamento como uma união criada por Deus. Isso explica, em grande parte, a relutância das pessoas religiosas em apoiar o casamento gay, que elas vêem como uma tentativa de reescrever em termos meramente humanos o contrato eterno da sociedade. Em outras palavras, eles vêem o casamento gay como a profanação de um sacramento. Daí o crescente conflito entre a agenda gay e a religião tradicional, da qual a atual disputa sobre ‘direitos de adoção’ é o último sinal. De acordo com a perspectiva cristã – e é uma que é compartilhada, acredito, por muçulmanos e judeus – adoção significa receber um filho como membro da família, como aquele com quem você está comprometido da maneira que pai e mãe são comprometidos com seus próprios filhos”, diz.