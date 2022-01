'Fim do sigilo do caso Moro e Alvarez & Marsal levou lavajatistas ao desespero', diz Paulo Pimenta

Apoie o 247

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) usou o Twitter para afirmar que a determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) que retirou o sigilo dos documentos envolvendo a contratação do ex-juiz Sergio Moro, declarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) parcial e suspeito nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, pela empresa estadunidense Alvarez & Marsal tem levado os lavajatistas ao "desespero”.

“TCU retira sigilo de documentos do caso Moro e Alvarez & Marsal e desespero toma conta dos Lavajatistas. Por que? Qual a dificuldade de informar o salário e qual foi 'trabalho' realizado? Tem muito caroço nesse angu !!”, postou o parlamentar nas redes sociais.

O pedido para que o sigilo fosse levantado foi feito pelo subprocurador-Geral do TCU, Lucas Furtado, em ofício ao presidente do TCU, Bruno Dantas. No documento, ele pediu acesso aos processos que relacionam o ex-juiz parcial Moro à empresa de consultoria americana Alvarez & Marsal, responsável pela administração da recuperação judicial da Odebrecht.

