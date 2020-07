Fiocruz alerta: Rio, Ceará e Maranhão podem ter segunda onda de Covid-19

Informação consta de boletim divulgado nesta quinta-feira (30) pelo Infogripe, sistema que monitora a ocorrência da síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no país edit

247 - Os estados do Rio de Janeiro, Ceará e Maranhão podem passar por uma segunda onda de casos de coronavírus, informa boletim divulgado nesta quinta-feira (30) pelo Infogripe, sistema que monitora a ocorrência da síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no país.

A Fundaçaõ Oswaldo Cruz (Fiocruz) tabula os registros de SRAG em todo o Brasil e faz projeções com base no comportamento da curva — compensando a desatualização dos dados, informa reportagem do portal G1 .

Nesses três estados, os números apontam um pico de casos na primeira quinzena de maio. Em junho, houve quedas seguidas, mas, no fim de julho, segundo as estimativas, a curva tornou a subir — ainda que em um patamar bem abaixo do de dois meses atrás.

