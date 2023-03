Fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista enfrenta crise devido à falta de auditores fiscais do trabalho

Apoie o 247

247 - A fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista está em crise devido à falta de auditores fiscais do trabalho. Atualmente, apenas 1.949 dos 3.644 postos estão ocupados, o menor contingente em 28 anos. O último concurso público para o cargo foi realizado em 2013.

A importância desses servidores públicos foi destacada recentemente em resgates de trabalhadores em situações análogas à escravidão. Em tais operações, os auditores fiscais do trabalho trabalham em conjunto com outros órgãos, como parte de um grupo móvel que foi criado em 1995, quando o Brasil começou a reconhecer a existência do trabalho escravo contemporâneo e a trabalhar para combatê-lo.

Integram esse grupo os ministérios Público do Trabalho e Federal e as polícias Rodoviária Federal e Federal. (Com informações da Folha de S. Paulo).

