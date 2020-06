Físico alerta: 'a Floresta Amazônica tem milhares de vírus como este, escondidos'

247 - O mundo pode não estar passando apenas por uma pandemia de coronavírus “extraordinária” e “atípica”. Podemos estar entrando em uma era de pandemias sucessivas pela ação descontrolada do homem em ecossistemas frágeis e desconhecidos.

Essa é a visão do fisico Paulo Artaxo, que deu uma entrevista à jornalista Miriam Leitão para falar das ameaças que nos circundam. Ele destaca que os muitos vírus desconhecidos “estão em equilíbrio com o ecossistema. Se nós o desequilibramos com o desmatamento, a chance de eles se propagarem aumenta muito. As regiões devastadas precisam ser utilizadas com maior eficiência.”

