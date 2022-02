Flávio admite que discurso antivacina gerou desgaste para Jair Bolsonaro

Comitê de campanha tem pesquisas internas que apontam desgaste para o ocupante do Palácio do Planalto por discurso negacionista sobre vacinas edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ocupante do Palácio do Planalto, um dos principais protagonistas e beneficiários do escândalo das rachadinhas, agora designado para assumir um posto na coordenação da campanha do pai pela reeleição, admitiu em entrevista ao Globo que pesquisas internas do comitê de campanha apontam que o discurso negacionista de Jair Bolsonaro sobre vacinas gerou desgaste político.

Na entrevista, Flávio Bolsonaro tentou minimizar o problema, mas pôs em dúvida a segurança e a eficácia das vacinas contra a Covid-19: "De fato, a vacina (contra a Covid-19) não foi testada como as outras sempre foram". E opinou que Jair Bolsonaro tem razão ao "alertar a população sobre os riscos” (de se vacinar).

Flávio Bolsonaro terá no comitê de campanha a função de montar palanques estaduais e articular alianças, num quadro em que Bolsonaro está isolado e estagnado nas pesquisas, mais de 25 pontos atrás de Lula. Primeiro colocado com quase 50 pontos, o líder petista tem chances de vencer já no primeiro turno.

