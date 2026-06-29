Flávio Bolsonaro associa número de Martinelli ao PL após vitória do Brasil na Copa

247 - O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (29) para celebrar a classificação da Seleção Brasileira às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em uma publicação, o parlamentar associou o número da camisa do atacante Gabriel Martinelli ao número eleitoral do Partido Liberal (PL).

A informação foi publicada originalmente pelo Metrópoles. A manifestação ocorreu após a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, em Dallas, resultado que garantiu a equipe brasileira na fase de mata-mata da competição.

Gabriel Martinelli, que veste a camisa 22 da Seleção, marcou o segundo gol da partida, responsável por assegurar a virada brasileira e a classificação às oitavas de final. Aproveitando a coincidência com o número utilizado pelo PL nas urnas, Flávio Bolsonaro escreveu: "Não queria falar nada, mas foi o 22 que salvou o Brasil. Valeu".

A publicação repercutiu entre apoiadores do partido e foi seguida por uma mensagem oficial do próprio PL nas redes sociais. A legenda também relacionou o desempenho do atacante ao número da sigla.

Na postagem, o partido afirmou: "Mais uma vez, o 22 salva o Brasil". Em seguida, acrescentou: "O coração verde e amarelo até palpitou: essa partida foi com muita emoção, mas garantiu a vitória da nossa Seleção! Será um sinal?".

As manifestações ocorreram logo após o encerramento da partida disputada em Dallas, na qual o Brasil venceu o Japão por 2 a 1 e confirmou presença nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O gol decisivo foi marcado por Gabriel Martinelli, que atua com a camisa 22 da equipe comandada pela Seleção Brasileira.

A associação feita por Flávio Bolsonaro e pelo Partido Liberal faz referência exclusivamente ao número utilizado pelo atacante na competição e ao número eleitoral da legenda, explorando a coincidência após o resultado que garantiu a continuidade da campanha brasileira no Mundial.