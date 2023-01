Flávio Bolsonaro causou briga na família após as eleições

Apoie o 247

247 - “O senador Flávio Bolsonaro causou uma briga familiar, um dia após o resultado das eleições, por reconhecer o resultado das urnas. Em seu Instagram, Flávio fez uma postagem agradecendo pelos votos do pai, Jair Bolsonaro”, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

“O ex-presidente e seu filho do meio, o vereador Carlos Bolsonaro, brigaram com Flávio por ter reconhecido a derrota. Os dois disseram que “não era hora” de aceitar o resultado das eleições. O zero um chegou a ser excluído das decisões e discussões políticas da família por algumas semanas.”, acrescenta.

