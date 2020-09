Flávio Bolsonaro celebra censura e provoca família Marinho: #GloboLixo

O senador Flávio Bolsonaro tripudiou em cima da Rede Globo depois que essa foi censurada no escândalo das rachadinhas. Ele afirmou que a Globo é “criminosa” e quer “desgastar” a imagem dele de seu pai. O senador ainda acrescentou: #GloboLixo edit

247 - Ao ver a poderosa emissora do Jardim Botânico censurada, o senador Flávio Bolsonaro não se conteve e provocou o grupo: ‘Globo criminosa’. A Justiça proibiu a Rede Globo de publicar documentos sobre a investigação das “rachadinhas” de Flávio Bolsonaro

O TJ-RJ atendeu ao pedido do filho do presidente e defendeu que os documentos são sigilosos.

Leia as declarações de Flávio Bolsonaro:

“Acabo de ganhar liminar impedindo a #globolixo de publicar qualquer documento do meu procedimento sigiloso. Não tenho nada a esconder e expliquei tudo nos autos, mas as narrativas que parte da imprensa inventa para desgastar minha imagem e a do Presidente Jair Bolsonaro são criminosas. Juíza entendeu que isso é altamente lesivo à minha defesa.

Querer atribuir a mim conduta ilícita, sem o devido processo legal, configura ofensa passível, inclusive, de reparação”.

