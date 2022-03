Flávio Bolsonaro chama Moro de traidor e agride Lula (vídeo)

O senador Flávio Bolsonaro, em evento do PL no qual Jair Bolsonaro fez campanha antecipada, atacou Sergio Moro (Podemos) e o ex-presidente Lula (PT) edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro, em evento do PL no qual Jair Bolsonaro fez campanha antecipada, atacou Sergio Moro (Podemos) e o ex-presidente Lula (PT). Chamou o ex-ministro da Justiça do governo de seu pai de “traidor” e o petista, principal adversário de Bolsonaro nas eleições de 2022, de “mentiroso de novo dedos”.

Falando a apoiadores, o senador destacou: “defendam o presidente, pois vocês estão com a verdade ao lado de vocês. Vocês conhecem quem é Jair Messias Bolsonaro. Não vai ser um mentiroso de nove dedos, nenhum traidor e ninguém que vai conseguir enganar o povo brasileiro como fizeram no passado”.

Referindo-se ao pai, ele disse que “agora nós temos uma pessoa de coração, um homem patriota, temente a deus, que defende a família e que vai continuar resgatando o nosso Brasil”

Flávio destacou que seu pai o orienta nas votações do Congresso e o ensina “como é ser homem e como é ser pai”.

