Flávio Bolsonaro condiciona ida a debates à ausência de Renan Santos

247 - A pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República avalia restringir sua participação em debates televisivos caso o empresário e dirigente do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos, esteja presente nos encontros entre presidenciáveis. A informação foi publicada pela coluna da jornalista Andreza Matais, no portal Metrópoles.

Segundo a publicação, integrantes ligados à campanha do senador demonstraram preocupação com a postura que Renan Santos poderá adotar nos debates, especialmente pelo perfil considerado agressivo e confrontador do líder do MBL. A decisão sobre comparecer ou não aos eventos dependeria, principalmente, do desempenho de Renan nas pesquisas de intenção de voto.

De acordo com a apuração divulgada pelo Metrópoles, aliados de Flávio afirmaram que a participação do senador em debates com Renan Santos só seria considerada caso o pré-candidato do MBL apresente crescimento relevante nas sondagens eleitorais. “Quem não pontua não vai”, declarou um aliado da campanha. A mesma fonte acrescentou: “Se ele (Renan) subir muito, é inevitável.”

Debates já mobilizam estratégias das campanhas

O primeiro grande debate entre presidenciáveis está previsto para ocorrer na TV Bandeirantes, no início de agosto. Mesmo faltando meses para o evento, as campanhas já iniciaram articulações e negociações envolvendo critérios de participação e estratégias de exposição pública.

Nos bastidores, o temor da equipe de Flávio Bolsonaro estaria relacionado ao potencial de confronto direto durante os programas televisivos. Renan Santos é conhecido por discursos duros e críticas contundentes contra adversários políticos, inclusive integrantes da direita.

Após a publicação da informação, Renan reagiu de forma contundente. Em declaração ao Metrópoles, o dirigente do MBL atacou o senador do PL e afirmou que o parlamentar tenta evitar enfrentamentos públicos.

Renan Santos faz ataques ao senador do PL

“Ele sabe que eu vou mostrar que ele é um ladrão. Diferente do Lula, eu posso falar que ele é um ladrão. Que bom que ele sabe que eu sou o problema”, afirmou Renan Santos.

Além de pré-candidato à Presidência da República, Renan ocupa atualmente a presidência nacional do Movimento Brasil Livre, organização que ganhou projeção política durante os protestos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

A repercussão da informação levou a campanha de Flávio Bolsonaro a divulgar uma nota oficial negando qualquer tentativa de barrar a participação de Renan Santos nos debates eleitorais.

Campanha de Flávio nega veto a adversário

Em nota enviada à coluna, a equipe do senador afirmou que a informação publicada não procede e contestou a existência de qualquer manifestação oficial sobre o tema.

“É falsa a informação publicada pela coluna de Andreza Matais. O senador Flávio Bolsonaro e a pré-campanha nunca se manifestaram sobre esse assunto, e eventual fonte ouvida, se é que houve alguma, não tem autoridade para falar em nome da campanha”, declarou a assessoria.

A nota também criticou a condução da apuração jornalística e afirmou que a coluna deixou de procurar oficialmente a equipe do parlamentar antes da publicação. “Além disso, causa estranheza que a coluna tenha atribuído um posicionamento oficial sem procurar a assessoria para uma simples checagem, contrariando o procedimento básico da apuração jornalística”, concluiu o comunicado.