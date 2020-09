Flávio Bolsonaro declarou à Receita Federal ‘doações em espécie’ de R$ 67 mil a sua mulher

O senador Flávio Bolsonaro informou à Receita Federal em sua declaração de Imposto de Renda no ano de 2011 que realizou “doações em espécie” no valor de R$ 67 mil para sua esposa. O montante corrigido pela inflação equivale a R$ 107 mil edit

247 – O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) informou à Receita Federal em sua declaração de Imposto de Renda no ano de 2011 que realizou “doações em espécie” no valor de R$ 67 mil para sua esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro. O montante corrigido pela inflação equivale a R$ 107 mil no momento. A reportagem é do jornal O Globo.

Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro apontado como operador de um suposto esquema de “rachadinha” no gabinete do filho de Jair Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), depositou R$ 25 mil em dinheiro na conta de Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, acrescenta a reportagem. As informações foram obtidas por promotores através das quebras de sigilo bancário da investigação. Em depoimento, Flávio afirmou desconhecer esse depósito.