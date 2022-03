Flávio Bolsonaro diz que guerra na Ucrânia prova que "armas salvam vidas"

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em fala na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quinta-feira (10), usou da guerra entre Rússia e Ucrânia para supostamente 'provar' que "armas salvam vidas".

Ele citou a decisão do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de dar armas à população no início do conflito para que seu país pudesse fazer frente ao exército russo, muito superior ao ucraniano. Zelensky tem sido muito criticado por incentivar e colocar a vida de civis em risco na guerra.

"Quer a prova real de que armas salvam vidas? Foi o que fez o presidente da Ucrânia agora, nessa guerra com a Rússia. Assim que começou a guerra, a primeira coisa que o atual presidente fez – porque havia passado legislação para desarmar a população – foi conceder o porte de armas para a população civil, foi dar fuzil para a população defender a sua soberania, a sua pátria. É para isso que servem as armas também", falou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A CCJ discutia um projeto de lei que amplia a permissão de uso de armas para colecionadores e atiradores, os chamados CACs. Apesar da argumentação de Flávio Bolsonaro, os colegas barraram o texto, aprovando um pedido de vistas proposto pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA).

Opositores do atual governo apontaram na declaração de Flávio Bolsonaro um sinal do que Jair Bolsonaro (PL) pretende fazer caso perca a eleição: armar a população para reagir contra o candidato vencedor e o sistema eleitoral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE