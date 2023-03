Flávio Bolsonaro diz que Jair será o maior cabo eleitoral do País se vier a perder os direitos políticos

Apoie o 247

247 – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) considera que seu pai, Jair Bolsonaro, poderá se tornar o maior cabo eleitoral do País, caso fique mesmo inelegível, em razão das ações que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral.

"Eu confio que o Judiciário não vai se deixar contaminar. Se isso [inelegibilidade] acontecesse, seria a maior atrocidade das últimas décadas. Não tem razão de você querer tirar na canetada uma pessoa que claramente representa grande parte da sociedade. Isso é interferir na democracia.", disse o senador, em entrevista à Folha de S. Paulo.

O senador disse ainda que, nesse caso, Bolsonaro se tornaria o maior cabo eleitoral do país. "Se isso [inelegibilidade] acontecer… Agora, se isso acontecer, vai ser o nome que ele mandar, porque ele é liderança, ele que transferiria votos. Eu não tenho condição de dar nome nenhum. Tem uma parcela gigante da população que está observando [o processo], aí certamente, se chegar a esse ponto [inelegibilidade], o Bolsonaro seria o maior cabo eleitoral da história do Brasil. Eu acho que com muito mais força até do que o nome dele sendo colocado. Porque o brasileiro tem isso de se solidarizar com quem sofreu uma injustiça", acrescentou.

