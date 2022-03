Flávio Bolsonaro diz que Milton Ribeiro “deve ser o ministro da Educação num segundo mandato”

Apoie o 247

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) saiu em defesa do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que vem sendo pressionado para deixar o cargo em função do escândalo sobre a liberação de verbas do ministério, e que, na sua opinião, deve permanecer à frente da pasta em um eventual segundo mandato de Jair Bolsonaro.

“O ministro Milton está fazendo um trabalho fenomenal na educação, destruída por décadas de governos que atendiam militantes pedindo comunismo nas universidades. O governo Bolsonaro, entre outras vitórias, resolveu a vida dos estudantes endividados do FIES e implementou a carteira de estudante virtual e gratuita, acabando com a mamata da UNE. Na minha opinião, deve ser o ministro da Educação num segundo mandato de Bolsonaro", disse Flávio Bolsonaro, de acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo.

Milton Ribeiro vem sendo pressionado para entregar o cargo em função da divulgação de áudios em que admite priorizar demandas de prefeitos apresentados a ele pelo gabinete paralelo, formado por pastores, como forma de atender um “pedido especial” de Jair Bolsonaro.

Em nota, ele não negou a autenticidade do áudio, mas negou que tenha havido uma determinação do atual ocupante do Palácio do Planalto para priorizar a liberação de recursos da pasta para os municípios indicados pelos pastores.

