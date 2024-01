Flávio Bolsonaro estaria em pânico com o caso Abin, relata Bela Megale

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – No universo político da família Bolsonaro, o clima é de tensão diante das recentes revelações que envolvem a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Segundo fontes próximas e relatos da jornalista Bela Megale , no Globo, um dos filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, estaria vivenciando momentos de extrema apreensão com as diligências da Polícia Federal (PF).

O nome de Flávio foi mencionado nas investigações, levantando suspeitas de que a Abin teria desempenhado um papel relevante no processo das rachadinhas, que acabou sendo arquivado. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, destacou em sua decisão a possível utilização da agência de inteligência para produzir relatórios em favor do senador, o que foi veementemente negado por Flávio, que classificou a ação como uma tentativa de difamar o sobrenome Bolsonaro.

continua após o anúncio

Entretanto, fontes ligadas à PF afirmam que essa linha de investigação é robusta e tem se destacado no curso das apurações. Além disso, chamou a atenção dos investigadores o fato de Flávio ter sido o único membro da família que não retornou à residência em Angra dos Reis (RJ) durante uma operação de busca realizada na casa de seu irmão Carlos, ocorrida na última segunda-feira.

A inquietação e preocupação de Flávio Bolsonaro refletem a seriedade das investigações em andamento e a amplitude das implicações das ações da Abin. Neste momento, a família Bolsonaro enfrenta mais um desafio em meio às controvérsias que têm marcado sua trajetória política.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: