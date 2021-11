Flavio Bolsonaro faz ataque ao 247 por causa do documentário sobre a "fakeada"

Filho de Bolsonaro quer que o YouTube tire a TV 247 do ar. Joaquim de Carvalho, autor do documentário, destaca que “seria importante que a continuidade da investigação possibilitasse a busca por informações na linha não abordada pela PF, de autoatentado no caso de Juiz de Fora" edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) usou as redes sociais para atacar o Brasil 247 e pedir que o YouTube remova a TV 247 da plataforma em função do documentário “Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil”, do jornalista Joaquim de Carvalho. Postagem foi feita na esteira da decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, por meio da sua 2ª Seção, derrubou a liminar que proibia a investigação do caso da suposta facada em Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.

A decisão do TRF-1 permite que os investigadores utilizem dados do Banco Central sobre movimentações financeiras, entre setembro e dezembro de 2018, do advogado Zanone Manuel de Oliveira Júnior, responsável pela defesa de Adélio Bispo, acusado de ter cometido o atentado. Em junho de 2019, Bispo foi absolvido pela facada. A decisão foi proferida após o processo que o considerou inimputável por transtorno mental. O jornalista Joaquim de Carvalho, autor do documentário, ressaltou, no Twitter, que “a chance de encontrar algo de relevante no celular do advogado q o ligue a um suposto patrocinador é zero”.

“Difícil não acreditar em perseguição contra perfis simpáticos a Bolsonaro, quando continua no ar no @YouTubeBrasil e dando DINHEIRO aos produtores um “documentário” mentindo que Bolsonaro teria forjado a própria facada. #QuemMandouMatarBolsonaro”, postou Flávio Bolsonaro no Twitter. Além de pedir que o YouTube remova o canal da TV 247, a postagem também critica a desmonetização e remoção de de perfis bolsonaristas que divulgavam fake news.

Joaquim de Carvalho ressaltou também ressaltou que ,“seria importante que a continuidade da investigação possibilitasse a busca por informações na linha não abordada pela PF, de autoatentado no caso de Juiz de Fora. Para isso, seria importante uma perícia médica em Bolsonaro e também nos prontuários”.

Confira a postagem de Flávio Bolsonaro sobre o assunto.

Difícil não acreditar em perseguição contra perfis simpáticos a Bolsonaro, quando continua no ar no @YouTubeBrasil e dando DINHEIRO aos produtores um "documentário" mentindo que Bolsonaro teria forjado a própria facada. #QuemMandouMatarBolsonaro pic.twitter.com/Y9KjJ7rCvf
November 4, 2021

Veja as postagens de Joaquim de Carvalho sobre o caso.

Mas seria importante que a continuidade da investigação possibilitasse a busca por informações na linha não abordada pela PF, de autoatentado no caso de Juiz de Fora. Para isso, seria importante uma perícia médica em Bolsonaro e também nos prontuários. — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) November 3, 2021

Também seria importante investigar o clube de tiro .38, com a verificação das imagens do dia 5 de julho de 2018, em que Adélio e Carlos Bolsonaro dividiram o mesmo espaço em São José, na região metropolitana de Florianópolis. — Joaquim de Carvalho (@joaquimmonstrao) November 3, 2021

