Flávio Bolsonaro provoca manifestantes com gesto de arma em Rondônia (vídeo)

Do Blog de Luciana Oliveira - O filho 01 do presidente Jair Bolsonaro é visto em restaurantes da Capital desde quarta-feira, mas foi no sábado que chamou atenção.

Em agenda com o vice-prefeito Maurício Carvalho de motorista, o senador deu de cara com a carreata das centrais sindicais e movimentos populares contra o pai, Jair Bolsonaro.

Flávio fez questão de ser visto e provocou os manifestantes simulando ‘arminha com as mãos’.

Mais de 100 veículos com adesivos pedindo ‘fora Bolsonaro’ circularam pelas regiões Central, Sul e Leste de Porto Velho.

O ato foi por vacina no braço e comida no prato, mas também contra os desmontes na educação e a privatização da Eletrobrás.

O encontro entre manifestantes e o senador investigado no esquema das rachadinhas da Alerj foi muito rápido e só ganhou visibilidade horas depois quando um vídeo foi divulgado nas redes sociais através de um canal de humor.

A agenda de Flávio no estado é um mistério e causa temor.

Não é só o eleitorado rondoniense que votou maciçamente em Jair para presidente que o atrai.

O estado governado pelo bolsonarista Marcos Rocha vem tendo destaque na imprensa nacional e estrangeira pelo avanço da destruição ambiental por estímulo do governo.

Recentemente os deputados estaduais aprovaram e o governador sancionou lei que reduz duas Unidades de Conservação.

Os ambientalistas e os órgãos ministeriais consideraram um prêmio a invasores de terras públicas. A legalização de ocupações ilegais avança com o apoio de praticamente toda a classe política.

Grileiros, madeireiros e garimpeiros se sentem autorizados pelo governo Bolsonaro à prática de vários crimes ambientais.

O senador vai e vem ao estado atraído pelo combo ‘boi, Bíblia e bala’ e é ciceroneado por políticos que acreditam que investir no bolsonarismo é um bom negócio.

Só que a aprovação do presidente e do governo, só despencam.

As manifestações gigantescas pelo país neste sábado mostraram que o presidente e sua política de desmonte e destruição podem estar com os dias contados.

O senador pode ver de perto que o monopólio das ruas pelo bolsonarismo em razão da pandemia. foi quebrado.

“Não queríamos estar nas ruas, mas em casa cuidando das nossas famílias. Só que esse governo tem se tornado tão legal quanto o vírus e precisamos com cuidados sanitários retomar as ruas”, disse Ramon Cujui, presidente do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores.

