No Twitter, Flávio foi indagado por um seguidor: "qual a melhor arma para queimar um arquivo, Flavinho?", em alusão à morte do miliciano Adriano da Nóbrega, suspeito de assassinar Marielle Franco

247 - O senador Flávio Bolsonaro (sem partido) se descontrolou no Twitter quando questionado por um seguidor sobre a possível queima de arquivo do miliciano Adriano da Nóbrega.

O seguidor indagou: "qual a melhor arma para queimar um arquivo, Flavinho?", e Flávio, sem decoro, respondeu: "não sei, mas pra queimar a rosca você sabe!".

Adriano da Nóbrega era um dos suspeitos de assassinar a vereador Marielle Franco e era chefe do Escritório do Crime no Rio de Janeiro.