Flávio Bolsonaro se reúne com Fachin em meio a decisão sobre Dosimetria no STF

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, participou nesta quarta-feira (13) de uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, em Brasília. O conteúdo da conversa não foi divulgado oficialmente.

Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, o encontro ocorreu em meio à repercussão da decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu a aplicação da chamada Lei da Dosimetria até que o STF conclua o julgamento das ações que questionam a validade da norma. A medida provocou críticas de setores da oposição.

De acordo com a apuração do veículo, a reunião entre Flávio Bolsonaro e Fachin já havia sido agendada antes da decisão de Moraes sobre a legislação.

Encontro ocorre após posse no TSE

A reunião também acontece um dia após a cerimônia de posse dos ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça como presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), respectivamente.

Flávio Bolsonaro esteve presente no evento realizado na sede do TSE, em Brasília. Após a cerimônia oficial, participou de uma confraternização em homenagem aos novos dirigentes da Corte Eleitoral.

Durante a celebração, Nunes Marques chegou a subir ao palco ao lado de artistas e cantar sambas diante dos convidados presentes na festa.

Suspensão da lei ampliou tensão política

A decisão de Alexandre de Moraes de interromper temporariamente a aplicação da Lei da Dosimetria elevou a tensão entre integrantes da oposição e o Supremo Tribunal Federal.

A norma vinha sendo defendida por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e por parlamentares conservadores, que consideram a lei uma ferramenta importante para limitar interpretações consideradas excessivas no cálculo de penas.

O STF, por sua vez, deverá analisar ações que questionam a constitucionalidade da medida antes de decidir se a legislação poderá voltar a produzir efeitos.

Flávio amplia articulações políticas

Pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro tem intensificado sua agenda política em Brasília e ampliado interlocuções com integrantes do Judiciário e do Congresso Nacional.

A presença do senador em eventos institucionais ligados ao Supremo e ao TSE ocorre em um momento de reorganização das forças políticas para as eleições presidenciais de 2026.

Até o momento, nem o gabinete de Flávio Bolsonaro nem o STF divulgaram detalhes sobre os assuntos tratados na reunião com Edson Fachin.