Flávio Bolsonaro tenta censurar jornalista Juliana dal Piva e é impedido pela justiça

247 - Flávio Bolsonaro tentou acionar a justiça para censurar uma reportagem publicada no portal UOL que denuncia suas movimentações em mais de R$ 3 milhões com dinheiro vivo, além da compra de 16 imóveis.

>>>> Além da compra de 16 imóveis, Flávio Bolsonaro já movimentou mais de R$ 3 milhões em dinheiro vivo

A denúncia foi feita pela autora da reportagem, a jornalista Juliana dal Piva, em suas redes sociais.

“A família Bolsonaro vive ‘defendendo a liberdade’, mas tentou censurar a reportagem sobre os imóveis comprados com dinheiro vivo. Pediu censura até dos posts da minha conta aqui no Twitter e no Instagram. A 4ª Vara Criminal de Brasília negou. Tinha um pedido até para que fossemos impedidos de publicar mais matérias sobre o tema”, relatou e jornalista.

Juliana explica que “o Ministério Público do Distrito Federal muito bem respondeu que nós noticiamos o resultado de investigações do MP do Rio de Janeiro. E o juiz do caso negou os pedidos”

“Censura nunca mais que o Brasil é uma democracia!”, finalizou.

Veja as postagens de Juliana dal Piva:

A família Bolsonaro vive "defendendo a liberdade", mas tentou censurar a reportagem sobre os imóveis comprados com dinheiro vivo. Pediu censura até dos posts da minha conta aqui no Twitter e no Instagram. A 4ª Vara Criminal de Brasília negou (+)https://t.co/Fx72RyA5wJ — Juliana Dal Piva (@julianadalpiva) September 19, 2022

