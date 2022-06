Flávio Bolsonaro tentar emplacar fake news de homem portando faca em motociata mas é desmascarado por Noblat

Apoie o 247

ICL

Por Laís Gouveia, 247 - Mais uma fake news criada pelo clã presidencial foi desmascarada. Desta vez, Flávio Bolsonaro usou suas redes para informar seus seguidores que um homem foi detido na motociata realizada em Manaus após portar uma faca, dando a entender que a história de Adélio, que supostamente esfaqueou Bolsonaro, poderia se repetir.

No entanto, a narrativa fantasiosa foi desmascarada pelo jornalista Ricardo Noblat, que recentemente foi chamado de “bosta” por Bolsonaro.

“Flávio mente, o que não é novidade. Aprendeu a mentir com o pai. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas nega que qualquer pessoa tenha sido presa com uma faca na motociata de Bolsonaro.”, explicou o jornalista, como mostra a postagem abaixo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Flávio mente, o que não é novidade. Aprendeu a mentir com o pai. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas nega que qualquer pessoa tenha sido presa com uma faca na motociata de Bolsonaro. https://t.co/T3U43o04Jk CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) June 20, 2022

Saiba mais

Noblat recebeu uma reposta nada educado de Jair Bolsonaro no Twitter na noite deste domingo (20). Tudo começou após o jornalista postar um comentário do colega Guga Noblat dizendo que Bolsonaro “é campeão de tiro ao alvo na modalidade tiro no pé”, adicionando o comentário de que “em breve” o tiro seria “no peito”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Irritado, Bolsonaro respondeu: “Se eu respondesse um bosta como você à altura seria "ataque à imprensa e à democracia", então um forte abraço”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE