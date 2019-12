Flávio Dino cutuca Moro: "Juiz que clandestinamente 'orienta' a acusação não poderá mais julgar"

"Talvez o juiz de garantias não fosse necessário no passado. Mas, com as parcialidades judiciais reveladas pela imprensa, a medida aprovada pelo Congresso Nacional tornou-se necessária", destacou o governador Flávio Dino (PCdoB-MA), se referindo às revelações da Vaza Jato edit

247 - O governador do Maranhão Flávio Dino (PCdoB), que exerceu a função de juiz federal por mais de 12 anos, passando em primeiro lugar no mesmo concurso do ex-juiz Sergio Moro, comentou a sanção do texto do pacote anticrime que entre as medidas inclui a criação do juiz de garantias, contrariando a posição do ministro da Justiça Sérgio Moro.

"Talvez o juiz de garantias não fosse necessário no passado. Mas, com as parcialidades judiciais reveladas pela imprensa, a medida aprovada pelo Congresso Nacional tornou-se necessária", destacou Flávio Dino, numa referência clara às revelações da Vaza Jato que desnudaram a relação de conluio de Moro com os procuradores da Lava Jato de Curitiba.

"Assim, o juiz que clandestinamente “orienta” a acusação não poderá mais julgar o acusado", acrescentou o governadores maranhense.