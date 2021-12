Flávio Dino diz que Lula é imprescindível, mas não é suficiente para frente ampla

Governador do Maranhão revela em entrevista o propósito do PSB de ser uma espécie de confluência de várias vertentes da esquerda moderna edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB) disse que o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva são "imprescindíveis" para a formação de uma frente ampla que derrote o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, porém só isso não é suficiente.

Em entrevista ao programa "Conversa com Bial" nesta madrugada (3), o titular do governo maranhense afirmou que no Brasil as eleições sempre são decididas por frentes amplas e que é necessário ter uma frente ampla para ganhar e para governar, informa o UOL.

Dino ressaltou que está "otimista" e que Lula vencerá a Presidência por seu favoritismo, experiência e ajustamento de alianças. Para ele, Lula tem espírito "aliancista", em contraste com Jair Bolsonaro, que "divide, é extremista e destrói as instituições".

PUBLICIDADE

Ao tentar justificar a mudança de partido - saiu do PCdoB para uma sigla social-democrata -, Flávio Dino revelou a pretensão dos socialistas de tornarem o PSB "uma espécie de confluência de várias vertentes para termos uma esquerda moderna, transformadora, forte e capaz de atrair outros setores sociais."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE