Flávio diz que Bolsonaro não tem cidadania italiana e se diz surpreso com fala sobre voltar ao Brasil "nas próximas semanas"

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou à Bela Megale, do jornal O Globo, que ficou surpreso com a declaração de Jair Bolsonaro (PL) em entrevista nos Estados Unidos sobre voltar ao Brasil "nas próximas semanas".

Flávio afirmou que conversa frequentemente com o pai e que ele não menciona uma data específica para retornar ao Brasil. "Ele não dá data. Até me surpreendeu a entrevista que concedeu lá fora, dizendo que volta em algumas semanas. Ele não fala, não".

Segundo Flávio, Jair Bolsonaro não tem cidadania italiana. O ex-ocupante do Palácio do Planalto já mencionou a Itália como possível destino para fuga após a temporada nos Estados Unidos. "Quando comecei a ver meu processo de cidadania italiana, em 2019, num cenário que não tinha nada a ver com eleição, perguntei se queria fazer e ele disse que não precisava. Que eu saiba, meu pai não fez o processo de cidadania italiana. Quando fiz para mim, não fiz para ele, não".

No mês passado, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, confirmou que Jair Bolsonaro não havia entrado com o pedido.

O processo de pedido de cidadania italiana por parte de Flávio e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) começou há três anos.

