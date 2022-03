Flávio e Eduardo Bolsonaro distorcem fala de Lula e tentam usar MTST para minar o ex-presidente

Apoie o 247

247 - Em mais um passo da campanha contra o ex-presidente Lula (PT), que lidera as pesquisas eleitorais para voltar à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (União Brasil-SP) distorceram uma fala do petista sobre o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).

Em vídeo direcionado ao movimento, o ex-presidente afirmou que os ativistas pela terra não serão "coadjuvantes" em seu eventual terceiro governo, mas sim "sujeitos" da história. Ele disse que o MTST será convidado a participar da formulação de políticas públicas sobre moradia.

>>> Lula diz que MTST não será "coadjuvante", e sim "sujeito" em um novo governo petista

Nas redes do clã-Bolsonaro, porém, a história é outra. Flávio e Eduardo Bolsonaro divulgaram a fala do ex-presidente dando a entender que ele manifestou apoia a "invasões" de terra, como forma de jogar moradores rurais contra Lula.

O senador foi mais longe e insultou o ex-presidente, chamando-o de "ladrão de nove dedos". Vale lembrar que Lula teve todas as condenações contra si anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive as proferidas no âmbito da Lava Jato, o que o torna inocente.

Procurada pelo Brasil 247, a assessoria de Lula não respondeu. O espaço segue aberto para eventual resposta do ex-presidente.

