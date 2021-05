Flávio fecha com o Patriota e diz que Bolsonaro também se filiará à sigla

Em discurso, o senador falou em "construirmos juntos o maior partido do Brasil após as eleições de 2022” e garantiu a ida do pai ao Patriota edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira (31) pelo Twitter que fechou sua filiação ao Patriota.

Flávio passa a ser o único nome do partido no Senado Federal e está sendo chamado de "líder do Patriota no Senado".

Já como filiado, ele discursou na convenção da sigla, segundo O Antagonista, e falou em "construirmos juntos o maior partido do Brasil após as eleições de 2022". "A gente tem tudo para isso. Basta apenas deixar as nossas pequenas vaidades de lado, buscar um encaminhamento, buscar uma solução para tudo, aprovar este estatuto que está sendo colocado em votação agora".

Ao finalizar sua fala, Flávio confirmou que o paí, Jair Bolsonaro, também se filiará ao Patriota.

Com muita honra comunico minha filiação ao Patriota.

Participei diretamente de sua refundação, em 2018, desde a elaboração de seu Estatuto, com previsão inédita de ser o 1ª partido de direita do Brasil, até a escolha do nome “Patriota”.

Que Deus nos abençoe nessa nova jornada! pic.twitter.com/37mnMqWvvj May 31, 2021





