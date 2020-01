Folha tenta criminalizar movimentos sem-teto com vinculação ao PCC, denuncia Central de Movimentos Populares

247 - Advogado e coordenador nacional da Central de Movimentos Populares (CMP), Raimundo Bonfim afirmou que o jornal Folha de S.Paulo tenta criminalizar os movimentos sem-teto, após a publicação de uma reportagem neste domingo (12) comparando a atuação de grupos criminosos em comunidades na periferia de São Paulo com o trabalho de lideranças de movimentos. De acordo com o veículo, os dois grupos atuaram juntos em ocupações, extorquindo moradores.

“É um desserviço”, afirmou Bonfim. “Queremos repudiar essa tentativa de criminalizar os movimentos sem-teto a partir da comparação com grupos organizados”, disse. “É lamentável, o que inclusive levou a perseguição e instauração de inquérito contra várias lideranças do movimento no centro de São Paulo, contra a Carmen, contra sua filha Preta Ferreira. Mais uma vez, sem provas, tentam associar a atuação de um dos mais importantes movimentos de sem-teto com grupos criminosos”, continuou.

