Fome alcança um em cada quatro brasileiros, diz relatório da ONU

247 - Um relatório internacional sobre a fome no mundo aponta que a insegurança alimentar praticamente dobrou no Brasil ao longo dos dois últimos anos. O documento aponta que o problema atingiu 7,5 milhões de brasileiros entre os anos de 2018 e 2020. Entre 2014 e 2016, a fome afetava 3,6 milhões de pessoas no país. O número, porém, sobe para 49,6 milhões de pessoas caso sejam computados os dados sobre a prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave. Em 2014, 37,5 milhões de pessoas sofriam com o problema. A informação é da coluna do jornalista Jamil Chade, no UOL.

O documento, publicado de forma conjunta pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (IFAD), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Programa Mundial de Alimentação (PMA) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), ressalta que em todo o mundo existem cerca de 811 milhões de pessoas afetadas por algum grau de desnutrição, o que corresponde a um décimo da população mundial.

Ainda de acordo com o relatório, a estimativa é que 9,9% da população tenha sofrido com a fome no ano passado, contra 8,4% em 2019.

