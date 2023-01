'Fome não é condizente com nosso projeto de país', diz Paulo Teixeira ao tomar posse como ministro do Desenvolvimento Agrário

Apoie o 247

247 - Paulo Teixeira (PT) tomou posse nesta terça-feira (3) como ministro do Desenvolvimento Agrário, em um evento em Brasília que contou com a participação do vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, do ex-ministro Pepe Vargas e do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves.

Antes da cerimônia, Teixeira destacou a importância da agricultura familiar, responsável por 70% da produção de alimentos no Brasil, e falou em aumentar a produção.

Em sintonia com o presidente Lula (PT), o ministro também colocou o combate à fome como prioridade de sua gestão à frente da pasta. “Os governos Lula e Dilma criaram muitos programas, como o PAA, o PNAE e o Pronaf (…) O Brasil voltou para o mapa da fome e se estima que tenhamos 110 milhões de pessoas em insegurança alimentar, 33 milhões em situação de fome. Não está condizente com nosso projeto de país, nosso projeto alimenta seu povo. O governo vai enfrentar este desafio”, declarou..

Lula prometeu durante a campanha eleitoral retomar programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, como medida para reforçar a segurança alimentar.

Alckmin também fez um discurso rápido e falou sobre a "importância da reforma agrária" e do "cooperativismo".

