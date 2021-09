Fora Bolsonaro: coordenação confirma 167 atos contra governo para 2 de outubro

Apoie o 247

247 - A coordenação da Campanha Fora Bolsonaro confirmou, nesta terça-feira, 28, 167 manifestações contra o governo federal para a próxima jornada de mobilizações do movimento, no sábado, dia 2 de outubro.

Em 24 horas, foram 86 novos atos marcados para o dia. Na segunda-feira, 27, a coordenação da campanha havia confirmado 81 manifestações.

Trata-se da continuação das grandes mobilizações por “Vacina no Braço, Comida no Prato e Fora Bolsonaro” inciadas no dia 29 de maio e que se repetiram nos dias 19 de junho, 3 de julho, 24 de julho, 18 de agosto e 7 de setembro.

Confira os locais:

Norte

AC - Rio Branco - Gameleira | 16h

AM - Manaus - Caminhada Praça da Saudade | 15h

AP - Macapá - Praça da Bandeira | 16h

PA - Ananindeua - Mercado Central | 8h (Ato em 01/10)

PA - Bragança - Praça das Bandeiras | 8h

PA - Belém - Caminhada São Brás | 8h

PA - Santarém - Pista de Pouso Vila Curuai | 17h

PA - Sousa - Ato Político Cultural | 20h30 (Aguardando Infos)

RO - Porto Velho - Praça das 3 Caixas D'Água | 15h

RR - Boa Vista - Centro Cívico | 9h

TO - Araguaína - Praça São Luis Orione | 9h

TO - Palmas - Avenida JK | 8h30

Nordeste

AL - Arapiraca - Praça da Prefeitura | 9h

AL - Maceió - Praça Centenário | 9h

BA - Irecê - Praça do DERMIR | 8h30

BA - Itabuna - Jardim do Ó - Centro | 09h

BA - Salvador - Campo Grande | 9h

BA - Serrinha - Praça do Centenário | 8h

CE - Fortaleza - Praça da Bandeira | 8h

CE - Juazeiro do Norte - Praça da Prefeitura | 8h

CE - Sobral - Praça de Cuba | 8h

CE - Vale do Jaguaribe - Av. Dom Lino, em frente a Mega Pizzaria | 7h30

CE - Viçosa do Ceará - Centro (STTR) | 8h

MA - Imperatriz - Praça de Fátima | 16h30

MA - São Luís - Praça Deodoro | 8h30

PB - João Pessoa - Carreata Praça da Independência | 9h

PB - João Pessoa - Caminhada Liceu Paraibano | 9h

PB - Patos - Praça Cícero Supino (Praça do Guedes) | 8h

PE - Araripina - Trevo da Av. Florentino Alves Batista | 15h

PE - Caruaru - Em frente ao INSS | 9h

PE - Garanhuns - Caminhada Fonte Luminosa | 8h30

PE - Recife - Praça de Casa Forte | 17h30 (Ato 30/09)

PE - Recife - Praça do Derby | 10h

PI - Parnaíba - Praça da Graça | 8h

PI - Teresina - Praça Rio Branco | 9h

RN - Natal - Midway | 15h

SE - Aracaju - Bar da Draga, Coroa do Meio/Aju | 14h30

Centro-Oeste

DF - Brasília - Museu Nacional | 15h30

GO - Anápolis - Caminhada e Carreata Praça 31 de Julho (Praça da antiga Câmara Municipal) | 9h

GO - Catalão - Praça Getúlio Vargas | 9h

GO - Formosa - Praça Rui Barbosa | 16h

GO - Goiânia - Ato Político e Cultural Praça do Trabalhador | 8h

MS - Campo Grande - Praça do Rádio | 9h

MT - Cuiabá - Praça Alencastro | 15h

Sudeste

ES - Vitória - Bicicletada Caminhada, Carreata e Motoata na UFES | 14h

MG - Barbacena - Pontilhão | 10h

MG - Belo Horizonte - Praça da Liberdade | 15h30

MG - Coronel Fabriciano - Em frente à Prefeitura | 8h30

MG - Divinópolis - R. São Paulo, no quarteirão fechado | 9h

MG - Itajubá - Praça Wenceslau Braz | 10h

MG - João Monlevade - Câmara Municipal | 9h

MG - Juiz de Fora - Parque Halfeld | 10h

MG - Montes Claros - Praça da Estação | 8h30

MG - Pará de Minas - Praça Padre José Pereira Coelho | 9h

MG - Passos - Praça da Prefeitura | 10h

MG - Ribeirão das Neves - Banco do Brasil Lagoinha | 9h

MG - Salinas - Praça do Mercado | 8h

MG - São João del Rei - Igreja São José Operário, Tejuco | 9h

MG - Tiradentes - Igreja Matriz | 16h

MG - Três Pontas | 15h (Aguardando Infos)

MG - Uberaba - Praça da Abadia | 9h

MG - Uberlândia - Praça Ismene Mendes | 9h30

MG - Varginha - Praça do ET | 10h

MG - Viçosa - Praça Silviano Brandão | 8h30

SP - Araçatuba - Praça João Pessoa | 10h

SP - Botucatu - Praça do Bosque | 8h30

SP - Campinas - Largo do Rosário | 9h

SP - Embu das Artes - Praça das Artes | 10h

SP - Ilhabela - Praça da Mangueira | 15h

SP - Guararema - Praça Deoclésia de Almeida Mello (Praça do Artesanato) | 9h30

SP - Jundiaí - Carreata Vetor Oeste | 13h

SP - Marília - Praça da Galeria Atenas | 9h30

SP - Pindamonhangaba - Praça 7 de setembro | 14h

SP - Piracicaba - Terminal de ônibus - Central de Integração | 9h

SP - Porto Feliz - Praça Chapéu da Madre | 9h

SP - Ribeirão Pires - Esquenta na Estação de Trem Rumo a SP | 13h

SP - Ribeirão Preto - Esplanada do Teatro Pedro II | 9h

SP - Santa Cruz do Rio Pardo - Em frente à Igreja de São Benedito | 13h30

SP - Santos - Sambódromo na Av. Afonso Schmidt | 10h

SP - São Carlos - Praça do Mercadão | 9h

SP - São Paulo - MASP | 13h

SP - Taubaté - Esquenta na Antiga Praça da Eletro (Praça Monsenhor Silva Barros) | 9h

RJ - Angra dos Reis - Praça do Papão | 9h

RJ - Cabo Frio - Praça Porto Rocha | 10h

RJ - Campos - Praça São Salvador | 9h

RJ - Macaé - Praça Veríssimo de Melo | 9h

RJ - Niterói - Estação das Barcas | 16h (Ato em 01/10)

RJ - Nova Friburgo - Praça Dermeval Barbosa Moreira | 14h

RJ - Petrópolis - Praça da Inconfidência | 11h

RJ - Resende - Mercado Popular | 10h

RJ - Rio das Ostras - PSF do ncora | 9h

RJ - Rio de Janeiro - Caminhada e Palco Democrático Pela Vida Candelária até Cinelândia | 10h

RJ - Teresópolis - Carreata no Sakurá | 9h

RJ - Teresópolis - Ato Cultural Casa de Cultura Fátima | 10h

RJ - Valença - Grade da Catedral Centro | 10h

RJ - Volta Redonda - Bairro Retiro | 9h

Sul

PR - Antonina - Café com Democracia (traga sua caneca para o café e brinquedos para doação) Rua XV, próx. a Rodoviária | 10h

PR - Cascavel - em frente a Catedral | 9h

PR - Cornélio Procópio - Praça Brasil | 14h

PR - Curitiba - Praça Santos Andrade UFPR | 16h

PR - Foz do Iguaçu - Caminhada Praça da Paz | 15h

PR - Foz do Iguaçu - Ato Político Praça da Paz | 18h

PR - Londrina - Calçadão em frente ao Ouro Verde | 15h

PR - Maringá - Praça Raposo Tavares | 15h

PR - Pontal do Sul - Carreata saindo da Cohab de Pontal do Sul | 9h30

RS - Alegrete - Praça Nova | 9h30

RS - Alvorada - Em frente ao Sima, Rua Wenceslau Fontoura nº 105 | 10h

RS - Bagé – Praça do Coreto | 14h

RS - Cacequi - Praça Getúlio Vargas | 15h

RS - Cachoeirinha - (Aguardando Infos)

RS - Cachoeira do Sul - Ato e Caminhada na Praça do Lambert | 9h30

RS - Camaquã - Esquina Democrática | 9h30

RS - Cruz Alta - Praça da Matriz | 9h30min

RS - Encruzilhada do Sul - Praça Central | 15h

RS - Gravataí - Em frente a RGE | 9h30min

RS - Ijuí - Praça da República | 15h

RS - Imbé - Ponte Giuseppe Garibaldi | 14h

RS - Jaguarão - Praça do Regente | 14h

RS - Lajeado - Parque do Dick | 15h

RS - Osório - Em frente a Rodoviária Velha | 10h

RS - Passo Fundo - Praça da Mãe | 15h

RS - Pelotas - Mercado Público | 10h30

RS - Porto Alegre - Largo Glênio Peres | 14h

RS - Rio Grande - Largo Dr. Pio | 10h

RS - Santa Cruz do Sul - Praça da Bandeira - 15h

RS - Santa Maria - Pça. Saldanha Marinho | 14h

RS - São Francisco de Assis - Praça Independência | 14h

RS - Santana do Livramento – Esquina Democrática | 10h

RS - Santiago - Esquina Democrática | 14h

RS - Santo ngelo - Caminhada Catedral | 9h

RS - Santo ngelo - Ato na Praça do Brique | 11h

RS - São Leopoldo - Praça do Imigrante | 10h

RS - Torres - Praça XV | 15h

RS - Tramandaí - Ponte Giuseppe Garibaldi | 14h

RS - Uruguaiana - Antiga Estação Férrea | 14h30

SC - Chapecó - Ato Praça Central | 9h30

SC - Criciúma - Rua da Arquibancada Parque das Nações | 9h30

SC - Florianópolis - Praça da Alfândega | 14h

SC - Joinville - Praça da Bandeira | 10h

SC - Lages - Praça do Antídio | 10h

SC - Penha - Av. Alfredo Brunetti | 8h

SC - Timbó - Praça Frederico Donner (Em frente a Thapyoka) | 10h

SC - Tubarão - Rodoviária Velha | 9h

No Exterior

Alemanha - Berlim - Pariser Platz, próximo ao Brandemburger Tor | 12h às 14h (horário local)

Alemanha - Colônia - Roncalliplatz ao lado da Catedral | 16h (horário local)

Alemanha - Frankfurt - Römer | 16h às 17h30 (horário local)

Alemanha - Freiburg - Passeata concentração na Europaplatz até Platz der Alten Synagoge no centro de Freiburg | 14h às 16h (horário local)

Alemanha - Munique - Geschwister-Scholl-Platz | 11h às 12h30 (horário local)

Argentina - Buenos Aires - (Aguardando Infos)

Áustria - Viena - Platz Der Menchenrechte MQ/Mariahilferstrasse Wien | 14h (horário local)

Bélgica - Bruxelas - (Aguardando Infos)

Canadá - Vancouver - Art Gallery | 15h (horário local)

Dinamarca - Aarhus - Møllepark (Coletivo Aurora) | 15h (horário local)

EUA - Nova York - Washington Square , Manhattan (no final da Women' s March) | 16h (horário local)

EUA - Sul da Flórida - (Aguardando Infos)

Espanha - Barcelona - Ramblas, saída do metrô Praça Catalunha, Fuente de Canalletes | 19h (horário local)

Espanha - Madrid - En la Puerta del Sol | 18h (horário local)

Espanha - Sevilha - Setas de Seville | 12h (horário local)

França - Paris - Em frente ao Metrô Pierre et Marie Curie (L7) | 15h às 17h (horário local)

Itália - Roma - Habicura Piazzale del Verano | 20h (horário local) (Ato 03/10)

Porto Rico - San Juan - (Aguardando Infos)

Portugal - Braga - Praça da República, em frente ao chafariz | 18h (horário local)

Portugal - Lisboa - Praça D. Pedro IV (Rossio) | 17h (horário local)

Portugal - Lisboa – Largo do Camões | 18h (horário local)

Reino Unido - Inglaterra - Londres - Embaixada do Brasil | 12h (horário local)

Suíça - Zurique - Landesmuseum (Flashmob) | 10h30 (horário local)

