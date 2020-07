Fora da Globo, as finais Fla-Flu têm mais de 3 milhões de telespectadores simultâneos pelo YouTube

Com audiências históricas, a primeira partida da final do Campeonato Carioca neste domingo e a final da Taça Rio, na quarta-feira, superaram a casa dos 3 milhões de telespectadores simultâneos no YouTube e praticamente decretaram o fim do monopólio da Rede Globo no futebol brasileiro. É um golpe poderoso contra a emissora dos Marinho, que caminha para seu ocaso edit

247 - A primeira partida do final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, que chegou a 3,3 milhões de telespectadores simultâneos no YouTube no segundo tempo da partida, na tarde deste domingo (12) confirmou a audiência da transmissão da final da Taça Rio entre Fluminense e Flamengo na quarta-feira (8) e decretou o fim do monopólio da Rede Globo sobre o futebol brasileiro. Os clubes de futebol finalmente libertam-se das garras da emissora, que durante décadas reinou soberana no esporte, com lucros multimilionários, agora liquidados. O futebol é uma das expressões da crise da emissora, que caminha a passos cada vez mais largos para seu ocaso.

A transmissão pelo YouTube é feita pelos próprios clubes e oferece a eles uma exposição sem precedentes com arrecadação publicitária por QR Code, superchats e outras formas de monetização. A audiência acima dos 3 milhões equivale a quase 15 pontos do Ibope. O primeiro jogo da final, neste domingo, foi transmitido pelo Fluminense; o segundo jogo, na próxima quarta-feira (15), acontecerá sob responsabilidade do Flamengo.

A final da Taça Rio, no Maracanã, havia estabelecido um novo recorde de audiência não só para um jogo exibido pela internet no Brasil, como para qualquer evento exibido online no mundo. A FluTV, canal de vídeos do clube no YouTube, atingiu a marca de 3,6 milhões de visualizações simultâneas no momento dos pênaltis - o Fluminense sagrou-se campeão da Taça Rio.

O Flamengo venceu o primeiro jopga da final do Carioca por 2 a 1, com gols de Pedro e Michael; Evanilson marcou pelo Fluminense.

