Foragida, mulher de Queiroz comparou marido a um bandido "que tá preso dando ordens aqui fora"

Mensagens reveladas pela investigação do MP do Rio de Janeiro mostram que a esposa de Fabrício Queiroz comparou o marido com um bandido "que tá preso dando ordens aqui fora, resolvendo tudo" edit

247 - Com mandado de prisão emitido desde a quinta-feira (18), Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), é considerada como foragida pela polícia na investigação que apura um esquema de "rachadinha" na Alerj.

Em mensagens reveladas pela investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, Márcia confirmou que Queiroz continuava dando ordens mesmo escondido, ao que tudo indica, há mais de um ano em uma casa em Atibaia. A intenção, segundo ela, seria constranger testemunhas.

Ainda de acordo com mensagens, Márcia chegou a comparar o marido com um bandido "que tá preso dando ordens aqui fora, resolvendo tudo".

O conteúdo das conversas fundamentaram o pedido de prisão preventiva da mulher de Fabrício, que era funcionária do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), entre 2007 e 2017. No entanto, Márcia nunca teve crachá na Alerj porque se declarava como "cabeleireira”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.