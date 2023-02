Foragido, Allan dos Santos debocha da justiça nas redes sociais: “Chora, Xandão”

Apoie o 247

247 - O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos criou um perfil no Instagram para debochar do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Por decisão da Corte, ele está impedido de ter contas nas redes sociais, mas abriu seu 31º perfil e postou foto segurando um suposto visto de trabalho nos Estados Unidos com a legenda: “Chora, Xandão. Foragido é seu forevis”.

Allan dos Santos teve a prisão determinada pelo STF, em outubro de 2021, e é investigado em dois inquéritos: um sobre a propagação de fake news e outro sobre participação em milícias digitais que ameaçariam a democracia brasileira.

O bolsonarista está na lista de procurados da Interpol, e sua extradição depende da atuação do Ministério da Justiça brasileiro.

