Foragido, Allan dos Santos vai a ato golpista e ataca Moraes

Nos EUA, o blogueiro bolsonarista enviou recados para que manifestantes continuem os bloqueios em rodovias no Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - Foragido, o blogueiro Allan dos Santos participou neste Dia de Finados (02/11) de um ato golpista organizado por brasileiros em Orlando, nos Estados Unidos. Ele posou para fotos com bolsonaristas, discursou com um alto-falante e enviou recados para que manifestantes continuem os bloqueios em rodovias no País. A informação foi publicada nesta quinta-feira (3) pela coluna de Lauro Jardim.

O blogueiro compartilhou as cenas em seu 17º perfil no Instagram, desde que teve sua conta retida por decisão judicial. O influenciador publicou fotos ao lado de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) com cartazes pedindo intervenção federal e "luta pela liberdade".

O bolsonarista atacou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes e chamou o juiz de "cabeça de piroca". "Nunca obedeça a um tirano".

O blogueiro é investigado no inquérito das milícias digitais no Brasil. Está sendo apurado um esquema de financiamento e divulgação de fake news contra adversários políticos de Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.