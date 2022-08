Forças Armadas mudam às pressas desfile de 7 de setembro no Rio por ordem de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A decisão de Jair Bolsonaro (PL) de participar do desfile no Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro, fez com que o Comando Militar do Leste e o Ministério da Defesa agora busquem alterar o planejamento do evento para atender à ordem do presidente, informou a Folha de S.Paulo .

O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, foi avisado da decisão de Bolsonaro na sexta-feira, 29, e agora os preparos para o evento, que estavam quase todos prontos, precisam ser rearranjados para comportar a participação do presidente e militantes bolsonaristas.

O evento acontece um mês antes das eleições e os bolsonaristas apostam nos atos de 7 de setembro como grande jogada da campanha eleitoral de Bolsonaro.

