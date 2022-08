Forças Armadas não foram avisadas sobre desfile militar em Copacabana no 7 de Setembro

Apoie o 247

ICL

247 - O anúncio feito por Jair Bolsonaro de que haverá um desfile militar na praia de Copacabana no próximo dia 7 de setembro surpreendeu e preocupou os organizadores da parada prevista para o próximo feriado da Independência no Rio de Janeiro.

A jornalista Malu Gaspar, do Globo, informa em sua coluna que não havia nenhuma previsão de colocar tanques de guerra e caminhões na avenida Atlântica. De acordo com ela, há sérias dúvidas no Comando Militar do Leste sobre a viabilidade de transferir o desfile que tradicionalmente acontece no Centro da cidade para a orla mais movimentada da Zona Sul do Rio de Janeiro.

A mudança, anunciada no sábado por Bolsonaro, evidencia a intenção de transformar a comemoração dos 200 anos da Independência em ato político contra o Supremo e as urnas eletrônicas às vésperas da eleição presidencial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo dirigentes militares envolvidos com os preparativos e ouvidos pela equipe da coluna, apesar da fala de Bolsonaro, até a tarde desta segunda-feira não havia uma ordem oficial do Palácio do Planalto para que o desfile ocorra na praia de Copacabana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.