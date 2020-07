Forças Armadas pagaram R$ 2,6 milhões dos cofres públicos para empresas de militares da ativa

247 - Pelo menos 14 empresas que têm militares da ativa no seu comando ou são sócios tornaram-se fornecedoras das Forças Armadas, informou reportagem do Metrópoles. A informação trata de negociações iniciadas em 2014 com informações que estão no Portal da Transparência. As empresas receberam pelo menos R$ 2,6 milhões dos cofres públicos, indica a matéria.

“Em alguns dos exemplos, os contratos foram fechados com unidades militares das mesmas regiões ou de iguais comandos. Em três situações, as empresas com militares no quadro de sócios venderam bens e serviços para os exatos batalhões onde eles estavam lotados na época da negociação ou em um período próximo”, destaca.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.