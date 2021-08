Forças Armadas suspendem desfile militar de 7 de setembro

247 - As Forças Armadas decidiram suspender o tradicional desfile militar de 7 de setembro. A colunista do Globo Malu Gaspar informa em sua coluna que se Jair Bolsonaro "estiver pretendendo utilizar as Forças Armadas de novo para demonstrar força na ofensiva que seus seguidores estão prevendo para o 7 de setembro, vai ter que mudar o rumo do planejamento feito pelo ministério da Defesa para a data".

Até agora, não está prevista nenhuma parada militar em Brasília ou sobre a Esplanada dos Ministérios no aniversário da Independência do Brasil, informa a jornalista.

Nota enviada pelo MInistério da Defesa aos comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica no último dia 2 informa que não haverá desfile no dia da Independência. O motivo alegado [e a pandemia de Covid-19.

PUBLICIDADE

Nos últimos dias, grupos bolsonaristas espalharam um áudio do cantor Sérgio Reis dizendo ter estado com Jair Bolsonaro em um almoço e combinado fazer uma manifestação de caminhoneiros que ficariam estacionados nos acessos a Brasília no dia 7, sem entrar na cidade "para não atrapalhar o 7 de setembro do presidente".

Depois da divulgação do áudio, líderes de caminhoneiros negaram ter qualquer articulação para marchar a Brasília.

PUBLICIDADE

Os grupos bolsonaristas estão convocando manifestações contra o Supremo para o 7 de setembro. Até agora, pelo menos, não há sinal de que blindados e outros equipamentos militares estejam sendo destacados para tomar parte nesse evento, escreve a jornalista.



Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE