Fortuna oculta: mansão espetacular atolada em dívidas é de Apóstolo Valdemiro

Apoie o 247

ICL

The Intercept - São 22 quartos com vista para o mar em uma praia privativa. Um ginásio e três piscinas completam a área externa da mansão, localizada em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Para chegar confortavelmente, há um heliponto. Os quartos superiores têm banheiras e todos são equipados com camas king size e televisão. A mansão espetacular, próxima à praia do Veloso, foi colocada à venda por R$ 25 milhões.

No papel, a propriedade está em nome de Vicente De Noce, empresário e economista, morto em abril do ano passado. A prefeitura de Ilhabela, no entanto, afirma que a mansão pertence ao Apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, segundo documentos enviados ao Intercept por um empresário que tem relação com a instituição.

Segundo a prefeitura, a mansão em Ilhabela é parte do patrimônio da Igreja Mundial do Poder de Deus. Valdemiro teria ocultado seus bens em nome de terceiros para evitar o pagamento de dívidas, me disse o empresário, cujo nome não será revelado para evitar represálias. Ele é um dos credores da igreja e está sem receber valores pelo aluguel e reforma de um grande templo da Mundial na Grande São Paulo. Segundo ele, a dívida, acumulada desde 2018, chega a R$ 5 milhões.

Leia a íntegra no The Intercept Brasil .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.